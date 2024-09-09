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НБУ не планує встановлювати додаткові ліміти за рахунками банківських клієнтів

Понеділок, 9 вересня 2024, 15:41 - Віктор Волокіта
 

Національний банк України наразі не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Сьогодні медіа та телеграм-канали поширюють недостовірну інформацію про те, що НБУ нібито "хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть", - розповіли в пресслужбі НБУ. 

Як йдеться в повідомленні, банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог НБУ

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Нагадаємо:

Національний банк України встановив нові обмеження на операції за кордоном із використанням платіжних карток українських банків з 10 вересня.

Відтепер, щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном для операцій із коштовностями, годинниками, ювелірними виробами та монетами становитиме 100 тисяч гривень.

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Це стосується операцій із кодами торговця 5094 (коштовне каміння та ювелірні вироби), 5944 (годинники та срібні вироби) та 5972 (магазини монет і марок). Ліміт відповідає обмеженням, які вже діють для розрахунків платіжними картками за рахунками в національній валюті.

Також встановлено окремий ліміт у 500 тисяч гривень на місяць для операцій з агентами та менеджерами з нерухомості за кордоном (код торговця 6513).

Посилення обмежень стосуватиметься розрахунків за кордоном з використанням платіжних карток, випущених українськими банками до рахунків у іноземній валюті, для оплати низки товарів та послуг.

НБУ Нацбанк
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