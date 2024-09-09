Малий бізнес в Британії уникає майже 5,8 мільярда доларів податків щорічно

Британський малий бізнес ухиляється від сплати 4,4 млрд фунтів стерлінгів (5,76 млрд дол) податків щороку.

Про це повідомляє Financial Times.

Ухилення від сплати податків малим бізнесом зросло до 4,4 млрд фунтів стерлінгів у 2022-23 роках, що становить 81% від загальної суми порівняно з 66% у 2019-20 роках.

Шахрайство часто відбувається з боку підприємств, які занижують свої доходи або штучно оголошують себе банкрутами, щоб уникнути сплати податків, а потім знову відкриваються.

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Повідомляється, що ухилення від сплати ПДВ закордонними рітейлерами, які продають товари онлайн, коштує близько 300 млн фунтів стерлінгів на рік.

Наглядова організація звернула увагу на такі шахрайські схеми, як електронне зменшення продажів, коли роздрібні торговці використовують програмне забезпечення для зменшення зафіксованої вартості транзакцій і подання штучно занижених доходів.

Інші варіанти шахрайства включають створення "фіктивних" наборів рахунків або роботу касових апаратів у тренувальному режимі для зменшення оподатковуваного прибутку.

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Податковий орган Британії має стратегію боротьби з усіма формами недотримання законодавства, включаючи ті, що спричинені помилками платників податків, але не має конкретного фокуса на боротьбі з ухиленням від сплати податків.

Нагадаємо:

Угода про цифрову торгівлю між Україною, Британією та Північною Ірландією набула чинності з неділі, 1 вересня.