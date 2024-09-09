Радник глави Мінстратегпрому, який відповідав за дрони, загинув у ДТП
Понеділок, 9 вересня 2024, 10:09 -
У неділю, 8 вересня, у ДТП загинув радник голови Міністерства стратегічних галузей та промисловості Ярослав Олійник.
Про це повідомив позаштатний радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін у Telegram.
"Загинув Ярослав Олійник. Він же Локі. Один із перших членів оновленої команди МінСтратегПрому. Він доєднався до нас минулого літа прямо з лінії фронту. Відповідав за роботу з виробниками дронів", – зазначив він.
Прощання відбудеться 10 вересня о 12:00 в Михайлівському соборі.
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