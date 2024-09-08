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7 вересня у соцмережі Х стався збій

Неділя, 8 вересня 2024, 10:00 - Володимир Тунік-Фриз, Українська правда

У соцмережі Х (Twitter) у суботу після 17 години зафіксовано глобальний збій.

Джерело: Downdetector

Деталі: Як видно з графіка, користувачі по всьому світу почали повідомляти про проблеми близько 17:17, пік фіксувався близько 17:30, після чого повідомлення про проблеми в соцмережі пішли на спад. Після 18 години таких повідомлень стало суттєво менше.

52% повідомлень про проблеми з соцмережею стосувалися роботи застосунку, 46% - вебсайту. 2% мали проблеми з авторизацією в системі.

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Що стало причиною збою, наразі невідомо.

Українська правда

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