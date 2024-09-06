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ЄС виділяє 35 мільйонів євро допомоги Україні для підготовки до зими

П'ятниця, 6 вересня 2024, 14:38 - Артур Крижний

Європейська комісія виділяє додаткові 35 млн євро гуманітарного фінансування на підтримку українців напередодні майбутньої зими.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

"У зв'язку з безперервними атаками на енергетичну інфраструктуру України Комісія збільшує гуманітарне фінансування для вразливих українців, виділяючи додатково EUR40 млн напередодні зими. Із цієї суми 35 млн євро виділено на гуманітарні проєкти в Україні та 5 млн євро на підтримку українських біженців у Молдові і громад, що їх приймають", - ідеться в пресрелізі.

У ЄК уточнили, що основну увагу в цьому фінансуванні приділено підготовці України до холодних зимових місяців.

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"Разом зі своїми гуманітарними партнерами ЄС прагне відремонтувати пошкоджені будівлі, забезпечити електроенергією та опаленням і надати житло тим, хто найбільше потребує", - деталізується в повідомленні.

Економічна правда.

Єврокомісія фінансування
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