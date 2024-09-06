ЄС виділяє 35 мільйонів євро допомоги Україні для підготовки до зими

Європейська комісія виділяє додаткові 35 млн євро гуманітарного фінансування на підтримку українців напередодні майбутньої зими.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

"У зв'язку з безперервними атаками на енергетичну інфраструктуру України Комісія збільшує гуманітарне фінансування для вразливих українців, виділяючи додатково EUR40 млн напередодні зими. Із цієї суми 35 млн євро виділено на гуманітарні проєкти в Україні та 5 млн євро на підтримку українських біженців у Молдові і громад, що їх приймають", - ідеться в пресрелізі.

У ЄК уточнили, що основну увагу в цьому фінансуванні приділено підготовці України до холодних зимових місяців.

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"Разом зі своїми гуманітарними партнерами ЄС прагне відремонтувати пошкоджені будівлі, забезпечити електроенергією та опаленням і надати житло тим, хто найбільше потребує", - деталізується в повідомленні.

Економічна правда.