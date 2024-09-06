Україна веде переговори з Європою щодо збільшення імпорту електроенергії

Україна веде діалог із європейськими партнерами щодо розширення імпорту електроенергії з 1,7 до 2,2 ГВт.

Про це повідомляє Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Укрінформ".

"Ведемо з партнерами діалог про розширення можливостей імпорту електроенергії від 1,7 до 2,2 ГВт встановленої потужності через наші інтерконектори з Європою", – сказав Шмигаль.

Він також зазначив, що у питанні енергетики уряд прагне компенсувати втрати, яких завдала Росія. Зокрема, відновлює об'єкти, які підлягають відбудові. Також триває розбудова децентралізованої генерації. Глава уряду нагадав, що для цього Кабмін запустив три типи програм.

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"Для громадян – це кредити на встановлення сонячних та вітрових установок. Кожне домогосподарство може стати енергоефективним. Також є можливість отримати кредити і гранти для ОСББ. Багатоквартирні будинки мусять бути енергетично стійкими", – додав Шмигаль.

За його словами, для малого і середнього бізнесу доступні позики за програмою 5-7-9%. Водночас великий бізнес може скористатися кредитами під 14-16% річних під заставу придбаного енергетичного обладнання.

А також Шмигаль подякував депутатам за скасування мита та ПДВ на ввезення енергетичного обладнання.

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Прем’єр додав, що Україна акумулює міжнародну допомогу, зокрема, обладнання, генератори, когенераційні установки. Також, за його словами, йдеться про кошти Фонду підтримки енергетики України.

"Взимку в домівках українців має бути світло і тепло, економіка повинна працювати. Все це є складовою формули нашої перемоги", – наголосив голава уряду.

Нагадаємо:

Україна скоротила імпорт електроенергії у серпні на 43%, порівнюючи з попереднім місяцем.

Обладнання для вітрових електростанцій не увійшло до списку пільгового імпорту, який ухвалила Верховна Рада.

Україна пройде зиму в нормальному режимі електрозабезпечення за відсутності нових важких ударів РФ по енергетиці.