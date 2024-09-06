Суд у США звинуватив шістьох росіян у кібератаках проти України

США звинуватили п'ятьох співробітників російської розвідки та однієї цивільної особи з Росії у зв'язку з масштабною кібератакою напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.

Мін'юст оприлюднив звинувачення проти співробітників ГРУ та цивільної особи з Росії у зв'язку з кібератакою на українську інфраструктуру у січні 2022 року.

"Кампанія WhisperGate включала атаки на цивільну інфраструктуру та комп'ютерні системи, абсолютно не пов'язані зі збройними силами або національною обороною", - заявив помічник генерального прокурора США Меттью Олсен.

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За його словами, внаслідок атаки, зокрема, постраждали урядові відомства, що відповідають за українські екстрені служби, судову систему, продовольчу безпеку та освіту.

Повідомляється, що кампанія WhisperGate також була спрямована проти США і десятків союзників по НАТО, причому хакерам вдалося проникнути в одне з урядових відомств США в штаті Меріленд і отримати доступ до американських банківських рахунків.

Оприлюднений у четвер обвинувальний висновок є новою версією звинувачень, уперше висунутих у червні проти 22-річного росіянина Аміна Стігала - цивільної особи, обвинуваченої у використанні шкідливих програм для сприяння російській розвідці перед вторгненням в Україну.

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Стверджується, що Стігал і агенти з військової частини 21955 Головного управління Генерального штабу ЗС РФ (також відомого як ГРУ) використовували кібер-інфраструктуру американських компаній для операції, що виглядала як атака з метою викупу, але насправді була спроектована з метою видалення критичних даних.

В оновленому обвинувальному висновку названо ймовірних спільників Стігала з ГРУ: Владислава Боровкова, Дениса Денисенка, Юрія Денисова, Дмитра Голошубова і Миколу Корчагіна.

Зазначається, що США оголосили нагороду в розмірі до 10 млн дол за кожного з названих росіян.

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Нагадаємо:

"Витончені" російські кібератаки стають "більш агресивними", і їх може стати важче запобігти.

Троє проросійських хакерів були заарештовані за ймовірні кібератаки на Іспанію та інші країни НАТО з терористичною метою. Підозрювані були затримані за ймовірну участь у DDoS атаках на державні установи і стратегічні сектори.