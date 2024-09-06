Суд у США звинуватив шістьох росіян у кібератаках проти України
США звинуватили п'ятьох співробітників російської розвідки та однієї цивільної особи з Росії у зв'язку з масштабною кібератакою напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.
Мін'юст оприлюднив звинувачення проти співробітників ГРУ та цивільної особи з Росії у зв'язку з кібератакою на українську інфраструктуру у січні 2022 року.
"Кампанія WhisperGate включала атаки на цивільну інфраструктуру та комп'ютерні системи, абсолютно не пов'язані зі збройними силами або національною обороною", - заявив помічник генерального прокурора США Меттью Олсен.
За його словами, внаслідок атаки, зокрема, постраждали урядові відомства, що відповідають за українські екстрені служби, судову систему, продовольчу безпеку та освіту.
Повідомляється, що кампанія WhisperGate також була спрямована проти США і десятків союзників по НАТО, причому хакерам вдалося проникнути в одне з урядових відомств США в штаті Меріленд і отримати доступ до американських банківських рахунків.
Оприлюднений у четвер обвинувальний висновок є новою версією звинувачень, уперше висунутих у червні проти 22-річного росіянина Аміна Стігала - цивільної особи, обвинуваченої у використанні шкідливих програм для сприяння російській розвідці перед вторгненням в Україну.
Стверджується, що Стігал і агенти з військової частини 21955 Головного управління Генерального штабу ЗС РФ (також відомого як ГРУ) використовували кібер-інфраструктуру американських компаній для операції, що виглядала як атака з метою викупу, але насправді була спроектована з метою видалення критичних даних.
В оновленому обвинувальному висновку названо ймовірних спільників Стігала з ГРУ: Владислава Боровкова, Дениса Денисенка, Юрія Денисова, Дмитра Голошубова і Миколу Корчагіна.
Зазначається, що США оголосили нагороду в розмірі до 10 млн дол за кожного з названих росіян.
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Нагадаємо:
"Витончені" російські кібератаки стають "більш агресивними", і їх може стати важче запобігти.
Троє проросійських хакерів були заарештовані за ймовірні кібератаки на Іспанію та інші країни НАТО з терористичною метою. Підозрювані були затримані за ймовірну участь у DDoS атаках на державні установи і стратегічні сектори.