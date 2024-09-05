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IT гігант EPAM оголосив про придбання NEORIS

Четвер, 5 вересня 2024, 16:54 - Олексій Артемчук

Компанія EPAM купить американську компанію NEORIS, що займається консалтингом.

Про це повідомляє пресслужба EPAM.

EPAM Systems, Inc., провідна компанія з надання послуг цифрової трансформації та розробки продуктів, оголосила про укладення угоди щодо придбання NEORIS, глобальної консалтингової компанії в галузі передових технологій зі штаб-квартирою в Майамі, яка налічує понад 4700 професіоналів у найбільших центрах розвитку талантів у Латинській Америці, Іспанії та США. 

Приєднання NEORIS створить ринкову пропозицію для клієнтів у Латинській Америці та на іспано- та португаломовних ринках, а також розширить можливості EPAM з надання послуг в Північній Америці та Європі.

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NEORIS спеціалізується на реалізації комплексних проектів із залучення та трансформації цифрових технологій для клієнтів в Америці та Європі в різних галузях, таких як виробництво, банківська справа, товари повсякденного вжитку та роздрібна торгівля, телекомунікації та медіа, серед інших.

Економічна правда.

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