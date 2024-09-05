"Нова пошта" доставлятиме картки "ПриватБанку" ще у 3 країни Європи

Відтепер можна отримати "фізичну" картку "ПриватБанку" через кур’єра "Нової Пошти" на будь-яку адресу в Іспанії, Франції та Угорщині.

Про це повідомляє пресслужба "ПриватБанку".

Відтак клієнти банку вже мають можливість замовити доставку картки кур’єром "Нової Пошти" на будь-яку адресу в 14 країнах Європи: Польща, Молдова, Литва, Німеччина, Чехія, Румунія, Естонія, Латвія, Італія, Словаччина, Великобританія, Іспанія, Франція та Угорщина.

Клієнти ПриватБанку можуть відкрити нову картку "ПриватБанку" чи перевипустити діючу в "Приват24", додали у пресслужбі.

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Нагадаємо:

Рим став другим містом Італії, де "Нова пошта" відкрила відділення. Також компанія почала доставляти посилки у партнерські поштомати та пункти видачі, розташовані по всій країни. Термін доставки в Україну – від 7 днів.

Економічна правда.

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