У "Дії" можна придбати ще чотири військові облігації

Через застосунок "Дія" можна придбати чотири нові військові облігації з терміном погашення у 2025 та 2026 роках.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

"Судак, Гурзуф, Лазурне, Джарилгач - окуповані державою-терористом міста, а також назви військових облігацій у "Дії". Хочете допомогти державі та наблизити українські міста до деокупації? Купуйте військові облігації в "Дії" за кілька кліків", - йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, доступними до придбання у застосунку є облігації:

Реклама:

"Лазурне" - зі ставкою від 15,10%, дата виплати - 10.09.2025;

"Джарилгач" - ставка від 15,75%, дата виплати - 10.06.2026;

"Гурзуф" - ставка від 14,90%, дата виплати - 04.06.2025;

"Судак" - ставка від 14,85%, дата виплати - 30.04.2025.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів 3 вересня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до держбюджету 20,48 млрд грн.

Економічна правда.

Реклама: