Акції Tesla зростають на планах запуску повного безпілотного водіння в Європі та Китаї

Акції Tesla зросли на планах повноцінного запуску системи безпілотного водіння на ринках Європи та Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

Акції Tesla виросли на 2,5% в четвер після того, як виробник електромобілів дотримувався своїх планів впровадження передового програмного забезпечення для допомоги водієві Full Self-Driving (FSD) в Китаї і Європі в очікуванні схвалення регуляторних органів в регіонах.

Генеральний директор Ілон Маск заявив, що Tesla, ймовірно, отримає дозвіл регуляторних органів на FSD в обох регіонах до кінця року. Він також заявив, що FSD може бути запущений на ринках праворульних автомобілів наприкінці першого кварталу або на початку квітня-червня.

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Шанхай, де розташована одна з гігафабрик Tesla, дозволив 10 автомобілям провести випробування FSD в червні, проклавши шлях до її розгортання в Китаї.

Повідомляється, що посилення уваги Tesla до таких продуктів, як людиноподібний робот, роботаксі і FSD, пов'язано з тим, що продажі електромобілів продовжують перебувати під тиском високих витрат на позики, занепокоєнням споживачів щодо швидкої зарядки і дальності поїздки на одному заряді.

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У серпні продажі Tesla в Китаї зафіксували найкращий місяць за рік продавши 63 тис авто.