Рада підтримала дозвіл на продаж будь-якої частки держави у банках

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №11474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків.

Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За задумом законопроєкт має розширити коло потенційних інвесторів, продаж своєї частки банків яким готова розглянути держава.

За словами Гетманцева, ініціатива дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку, а не лише 100% акцій держави, як передбачено чинним законодавством

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Також законопроєкт:

підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою як фінансові радники з продажу;

включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;

оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;

враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;

приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;

запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників чи поточних міноритарних акціонерів.

Економічна правда.