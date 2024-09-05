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На ПАЕС зламався насос, який прокачує воду через реактор – Держатом

Четвер, 5 вересня 2024, 14:19 - Віктор Волокіта

На одному з енергоблоків Південноукраїнської атомної електростанції зафіксована підвищена вібрація головного циркуляційного насоса, атомники готуються усувати подію.

Про це заявив голова Держатомрегулювання Олег Коріков на брифінгу в Медіацентрі Україна, повідомляє Укрінформ.

"На Південноукраїнській АЕС відбулася експлуатаційна подія. Ідентифіковано підвищену вібрацію насосного агрегата, який забезпечує прокачку води через реактор", - сказав Коріков.

Він повідомив, що цей насос - один із чотирьох - зараз зупинений, у зв'язку із чим потужність енергоблока ПАЕС знижено на третину.

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"Експлуатуюча організація - НАЕК "Енергоатом" - планує комплекс заходів із відновлення експлуатаційного стану цього агрегату", - зазначив Коріков.

Після проведення робіт енергоблок зможе вийти на повну потужність. 

Коріков також зауважив, що така експлуатаційна подія за міжнародною шкалою має нульовий рівень.

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Нагадаємо:

На Південноукраїнській АЕС не відбулося жодних аварій, але фахівці розвантажили один енергоблок через виявлення "зауваження" в його роботі.

На українських АЕС не працюють на повну потужність два атомні блоки: дефіцит генерації збільшився на 625 МВт.

Економічна правда 

АЕС
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