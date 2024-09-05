На ПАЕС зламався насос, який прокачує воду через реактор – Держатом
На одному з енергоблоків Південноукраїнської атомної електростанції зафіксована підвищена вібрація головного циркуляційного насоса, атомники готуються усувати подію.
Про це заявив голова Держатомрегулювання Олег Коріков на брифінгу в Медіацентрі Україна, повідомляє Укрінформ.
"На Південноукраїнській АЕС відбулася експлуатаційна подія. Ідентифіковано підвищену вібрацію насосного агрегата, який забезпечує прокачку води через реактор", - сказав Коріков.
Він повідомив, що цей насос - один із чотирьох - зараз зупинений, у зв'язку із чим потужність енергоблока ПАЕС знижено на третину.
"Експлуатуюча організація - НАЕК "Енергоатом" - планує комплекс заходів із відновлення експлуатаційного стану цього агрегату", - зазначив Коріков.
Після проведення робіт енергоблок зможе вийти на повну потужність.
Коріков також зауважив, що така експлуатаційна подія за міжнародною шкалою має нульовий рівень.
Нагадаємо:
На Південноукраїнській АЕС не відбулося жодних аварій, але фахівці розвантажили один енергоблок через виявлення "зауваження" в його роботі.
На українських АЕС не працюють на повну потужність два атомні блоки: дефіцит генерації збільшився на 625 МВт.
Економічна правда