Російські фірми купували запчастини для 25-річних машин для виробництва чипів, попри санкції

Російські фірми змогли придбати запчастини для 25-річних верстатів ASML для виробництва мікросхем у 2022-2023 роках на вторинних ринках, попри санкції ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

Компанії з РФ купували запчастина для 25-річних верстатів ASML для виробництва чипів протягом 2022-2023, попри санкції ЄС.

Повідомляється, що ASML, найбільша в Європі технологічна фірма, домінує на ринку передових систем літографії, які використовують світлові промені для створення схем мікросхем.

Реклама:

Апарати PAS-5500 більше не будується, але більшість із тих, що були виготовлені в минулому, все ще працюють. Вживані машини іноді продаються або відновлюються, а ASML виготовляє та продає запчастини акредитованим власникам.

Хоча інструменти епохи 1990-х років не вважаються обладнанням "подвійного призначення" з потенційним військовим застосуванням, вони все одно будуть корисні російським компаніям, які виробляють аналогові мікросхеми для війни країни в Україні, в тому числі для безпілотників.

Однак після вторгнення Росії в Україну у 2022 році європейські санкції заблокували продаж електронного обладнання в Росію.

Реклама:

Компанія ASML повідомила, що дотримується санкцій і навіть до їх запровадження продала небагато інструментів у Росію.

Нагадаємо:

"Крокус наноелектроніка", найбільший проєкт "Роснано" з виробництва чипів, подав заяву про банкрутство.