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Нацбанк ввів в обіг пам’ятну монету, присвячену відомому режисеру

Четвер, 5 вересня 2024, 13:44 - Віктор Волокіта
 
Фото: Нацбанк

Національний банк з 4 вересня 2024 року вводить в обіг пам’ятну монету "Сергій Параджанов". Її випустили на честь 100-річчя від дня народження відомого режисера. 

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку. 

Монета номіналом п’ять гривень виготовлена зі срібла 925 проби.

На аверсі на дзеркальному тлі розміщено стилізоване зображення плоду граната в розрізі, його зерен. Представлений образ – це своєрідна алюзія оголеної душі маестро, у якій величезне місце було відведено Україні, де він певний час жив та працював. 

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Як йдеться в повідомленні, на реверсі монети представлений стилізований портрет Сергія Параджанова, а також колаж із фрагментів його робіт, як віддзеркалення світу митця, його життєвого шляху. Угорі над композицією написи "СЕРГІЙ ПАРАДЖАНОВ", "100". 

Тираж – до 7 500 штук. 

Нагадаємо:

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Національний банк випустив в обіг пам'ятну монету "Парламентаризм", присвячену Верховній Раді. 

Економічна правда

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