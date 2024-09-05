Портовики купили позашляховик у найдорожчій комплектації за три мільйони

Філія "Дельта-лоцман" ДП "Адміністрація морських портів України" (Миколаїв) 3 вересня за результатами тендеру уклала угоду на придбання автомобіля універсал за 2,95 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Toyota Highlander Hybrid мають поставити до 20 грудня.

Авто 2024 року випуску має бензиновий двигун потужністю 245 к.с. Машину оснащено різними безпековими системами, як то моніторинг сліпих зон, рух бездоріжжям з вибором покриття, попередження про фронтальне зіткнення, розпізнавання дорожніх знаків, адаптивний круїз-контроль тощо.

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Серед розширених функцій комфорту є панорамний дах з люком, що є у найдорожчій комплектації Premium. Також автівка має підігрів і вентиляцію сидінь, мультиінформаційний та проєкційний дисплеї, аудіосистему з не менш, ніж 11 динаміками з сабвуфером, підтримку систем Apple CarPlay та Android Auto, тощо.

Простіші комплектації Toyota Highlander Hybrid коштують на сотні тисяч гривень менше від ціни автомобілів для портовиків – 2,3 млн грн за комплектацію Elegance і 2,6 млн грн за Prestige.

Як пише видання, це придбання "Дельта-лоцман" стало однією з найдорожчих закупівлею автомобілів за останні три місяці. Дорожче купило тільки столичне Управління державної охорони України, яке придбало лексуси по 3,3 млн/шт.

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Філію "Дельта-лоцман" ДП "Адміністрація морських портів України" з 2022 року очолює Олександр Голодницький, у галузі він працює з 2001. В 2010 пройшов депутатом в Миколаївську облраду від Партії Регіонів.

Постачальник ТОВ "Автосаміт на Столичному" входить до групи УкрАвто екснардепа Таріела Васадзе.

Нагадаємо:

Управління державної охорони України 13 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ "ВіДі Еліт" позашляховики Лексус по 3,3 млн.

Економічна правда