Американці втрачають понад 10 мільйонів доларів на місяць через шахрайство з крипто-банкоматами

За перші шість місяців 2024 року американці втратили близько 65 мільйонів доларів через шахрайства з Bitcoin-банкоматами.

Про це повідомляється зі звіту Федеральної торгової комісії США.

За даними звіту, з 2020 до 2023 року включно кількість шахрайства з Bitcoin-банкоматами (BTM) зросла вдесятеро. За перші шість місяців цього року американці втратили через такі шахрайства близько 65 млн дол, і це лише зафіксовані випадки.

Реальні втрати можуть бути значно більшими, оскільки багато жертв не повідомляють про такі випадки. У середньому, кожен постраждалий втратив близько 10 тис дол.

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У більшості випадків шахраї видають себе за представників державних органів або компаній, а також за технічну підтримку.

Найчастіше обман починається з телефонного дзвінка, але шахраї також використовують підроблені попередження про безпеку, розміщені в онлайн-рекламі, спливних вікнах або електронних листах, що начебто надійшли від компаній, як-от Microsoft або Apple.

Повідомляється, що схеми обману можуть бути різними. Наприклад, шахраї можуть видавати себе за працівників комунальних служб і вимагати сплатити рахунки через найближчий BTM.

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В інших випадках вони можуть лякати людей, що їхні банківські рахунки під загрозою і що кошти потрібно терміново перевести на "безпечний" рахунок.

Найчастіше жертвами таких схем стають люди похилого віку. За перші шість місяців 2024 року люди старші 60 років втратили близько 46 млн дол через BTM-шахрайства, що становить 71% від загальної суми втрат. У той час як молодші люди частіше стають жертвами інших видів криптошахрайства, таких як фальшиві інвестиційні можливості.

Нагадаємо:

Шахраї викрали десятки тисяч доларів, опублікувавши фейковий відеоролик на YouTube, видавши його за офіційний виступ мільярдера Ілона Маска, де він обіцяє безплатну роздачу різної криптовалюти.