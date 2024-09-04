В Україні розширили використання коштів, зібраних на платформі United24

Уряд змінив порядок використання коштів, зібраних на платформі United24 та дозволив Мінекономіки ініціювати цільові збори.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Як йдеться в повідомленні, завдяки змінам, ухваленим 3 вересня, тепер за ці кошти можна буде закупити не лише техніку для розмінування, але також комплектуючі до неї, засоби для дистанційного виявлення вибухонебезпечних предметів, матеріали та обладнання для сертифікації, необхідні для сертифікації машин для розмінування.

"Ухвалені зміни до порядку дають нам можливість розширити як те, що ми можемо купувати для потреб гуманітарного розмінування, так і кількість отримувачів техніки і обладнання.

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Оновлений порядок дозволяє закуповувати техніку та обладнання для урядових операторів протимінної діяльності, які дуже активно беруть участь в розмінуванні земель", – сказав заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

У пресслужбі зазначили, що одна із новацій порядку – Міністерство економіки у разі необхідності може ініціювати цільові збори через платформу United24.

Для цього формується перелік матеріалів та обладнання, які планується закупити за зібрані гроші. Інформація про потреби публікується на сайті Міністерства економіки України та вебпорталі United24.

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Нагадаємо:

На кінець серпня на рахунках Міністерства економіки залишалось 33,4 млн гривень, зібраних на платформі United24. Загалом за весь час зібрано понад 170 мільйонів гривень.