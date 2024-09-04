ВАКС передав державі кредитні вимоги олігарха РФ Ротенберга до Ocean Plaza

Вищий антикорупційний суд стягнув в дохід держави право на вимоги за кредитним договором до Ocean Plaza, яке належало компаніям, пов'язаними з російським олігархом Аркадієм Ротенбергом.

Про це повідомляє пресслужба суду.

"Колегія суддів ВАКС задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України до російського бізнесмена, його сина та ще двох осіб, та застосувала до них санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про санкції", - йдеться у повідомленні.

Ця стаття передбачає стягнення в дохід держави активів або майна, що належать фізичній або юридичній особі.

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Зазначається, що ВАКС ухвалив рішення стягнути у дохід держави:

право вимоги за кредитним договором, укладеним між товариством з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ "ЛИБІДЬ" та компанією "Ethoder Investments Limited", заборгованість за яким складає 148,4 млн доларів (заборгованість за кредитом) та 67,6 млн доларів (заборгованість за нарахованими та несплаченими відсотками);

право вимоги за договором іпотеки, укладеним між товариством з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ "ЛИБІДЬ" та компанією "Ethoder Investments Limited";

право вимоги за договором застави, укладеним між товариством з обмеженою відповідальністю "АВАНГАРД-ВІЛАРТІ" та компанією "Ethoder Investments Limited".

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Детальніше читайте у статті Олександра Колесніченка: Пастка Ротенберга. Разом з Ocean Plaza держава "націоналізувала" семимільярдний кредит

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Нагадаємо:

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву з проханням списати права вимоги за кредитом компанії-власника торгового центру Ocean Plaza у Києві перед кіпрською компанією російського олігарха Аркадія Ротенберга.

Економічна правда.