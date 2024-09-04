Торговий дефіцит США збільшився в липні через імпорт

Дефіцит торгового балансу США різко зріс протягом липня, бо бізнес авансом закупав товари в очікування росту тарифів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Міністерства торгівлі США.

Дефіцит торгового балансу США різко збільшився в липні, оскільки підприємства авансом закуповували імпорт в очікуванні підвищення тарифів на товари, що свідчить про те, що торгівля може залишатися стримуючим фактором для економічного зростання в третьому кварталі.

Повідомляється, що дефіцит торгового балансу збільшився на 7,9% до 78,8 млрд дол.

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Аналітики очікували, що дефіцит торгового балансу збільшиться до 79,0 млрд дол з 73,1 млрд дол у червні.

Більша частина імпорту, найімовірніше, перетвориться на запаси на фоні сповільнення внутрішнього попиту, що може частково послабити вплив на ВВП.

Оцінки зростання у третьому кварталі наразі сягають 2,7% в річному вимірі. У квітні-червні економіка зростала на 3,0%.

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Нагадаємо:

Дефіцит торгового балансу США збільшився у квітні та становив 74,6 млрд дол, це найбільше значення з жовтня 2022 року.