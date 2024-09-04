Рух пунктом пропуску через Тису до Румунії частково обмежать: ремонтуватимуть міст
Середа, 4 вересня 2024, 15:12 -
Пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієї" на кордоні з Румунією, який пролягає через річку Тиса, частково призупинить рух транспортних засобів.
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.
За інформацією з румунської сторони, у звʼязку з аварійною ситуацією на мосту через річку Тиса проводитимуться ремонтні роботи. Тож пропуск транспортних засобів буде зупинено з 10.00 по 15.00 з понеділка по п’ятницю.
Обмеження триватимуть впродовж місяця починаючи з 5 вересня 2024 року.
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Пішохідний рух в даному пункті пропуску зупинятися не буде, додали прикордонники.
Нагадаємо:
У пункті пропуску "Чоп-Захонь", що на кордоні з Угорщиною, ускладнено рух автомобілів через ремонтні роботи.
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Економічна правда.
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