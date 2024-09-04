Рух пунктом пропуску через Тису до Румунії частково обмежать: ремонтуватимуть міст

Пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієї" на кордоні з Румунією, який пролягає через річку Тиса, частково призупинить рух транспортних засобів.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

За інформацією з румунської сторони, у звʼязку з аварійною ситуацією на мосту через річку Тиса проводитимуться ремонтні роботи. Тож пропуск транспортних засобів буде зупинено з 10.00 по 15.00 з понеділка по п’ятницю.

Обмеження триватимуть впродовж місяця починаючи з 5 вересня 2024 року.

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Пішохідний рух в даному пункті пропуску зупинятися не буде, додали прикордонники.

Нагадаємо:

У пункті пропуску "Чоп-Захонь", що на кордоні з Угорщиною, ускладнено рух автомобілів через ремонтні роботи.

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Економічна правда.