В компанії з Китаю працівників просять повернути надлишкову зарплату за 5 років роботи
Працівники China Merchants FM повинні повернути зарплату, що перевищила 3 млн юанів за останні п'ять років. Такими мірами уряд просуває рівність.
Про це повідомляє Reuters.
Керівник одного з 10 найбільших китайських фондів попросив топ-менеджерів повернути зарплату, отриману за останні п'ять років, яка перевищує новий ліміт, в рамках урядової ініціативи, спрямованої на сприяння економічній рівності.
China Merchants Fund Management хоче, щоб керівники повернули дохід, який перевищує ліміт у 3 мільйони юанів (421 тис дол), встановлений цього року на кожен рік з 2019 по 2023 рік.
Обмеження зарплат і відкликання зарплат стали способами, за допомогою яких державні компанії можуть приєднатися до урядової кампанії "загального процвітання", яка з 2021 року спрямована на подолання соціальної нерівності та нерівності доходів у зв'язку з уповільненням темпів економічного зростання.
Повідомляється, що в першій половині цього року аудитори з Національного аудиторського офісу відвідали China Merchants FM і близько десятка керуючих фондами, що підкреслює посилення контролю над сектором.
Аудитори вважають, що зарплати в деяких фірмах занадто високі, і просять встановити ліміти на зарплати і повернути гроші.
Економічна правда.