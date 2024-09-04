В компанії з Китаю працівників просять повернути надлишкову зарплату за 5 років роботи

Працівники China Merchants FM повинні повернути зарплату, що перевищила 3 млн юанів за останні п'ять років. Такими мірами уряд просуває рівність.

Про це повідомляє Reuters.

Керівник одного з 10 найбільших китайських фондів попросив топ-менеджерів повернути зарплату, отриману за останні п'ять років, яка перевищує новий ліміт, в рамках урядової ініціативи, спрямованої на сприяння економічній рівності.

China Merchants Fund Management хоче, щоб керівники повернули дохід, який перевищує ліміт у 3 мільйони юанів (421 тис дол), встановлений цього року на кожен рік з 2019 по 2023 рік.

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Обмеження зарплат і відкликання зарплат стали способами, за допомогою яких державні компанії можуть приєднатися до урядової кампанії "загального процвітання", яка з 2021 року спрямована на подолання соціальної нерівності та нерівності доходів у зв'язку з уповільненням темпів економічного зростання.

Повідомляється, що в першій половині цього року аудитори з Національного аудиторського офісу відвідали China Merchants FM і близько десятка керуючих фондами, що підкреслює посилення контролю над сектором.

Аудитори вважають, що зарплати в деяких фірмах занадто високі, і просять встановити ліміти на зарплати і повернути гроші.

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Економічна правда.