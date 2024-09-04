Застосунок "Резерв+" не буде працювати кілька годин – Міноборони

Застосунок "Резерв+" не буде працювати з 14:00 до 16:00 через технічні роботи.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Технічні роботи у "Резерв+". Застосунок кілька годин не буде працювати, але сьогодні повернеться у стрій", - повідомила вона.

За її словами, під час технічних робіт будуть покращувати функціональність і стабільність застосунку.

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"Не хвилюйтеся - усі дані у безпеці й будуть доступні після завершення робіт. Плануємо закінчити орієнтовно до 16:00", - йдеться у повідомленні.

За повідомленням Міноборони, застосунок перестане працювати о 14:00.

Економічна правда.

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