Застосунок "Резерв+" не буде працювати кілька годин – Міноборони
Середа, 4 вересня 2024, 14:11 -
Застосунок "Резерв+" не буде працювати з 14:00 до 16:00 через технічні роботи.
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
"Технічні роботи у "Резерв+". Застосунок кілька годин не буде працювати, але сьогодні повернеться у стрій", - повідомила вона.
За її словами, під час технічних робіт будуть покращувати функціональність і стабільність застосунку.
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"Не хвилюйтеся - усі дані у безпеці й будуть доступні після завершення робіт. Плануємо закінчити орієнтовно до 16:00", - йдеться у повідомленні.
За повідомленням Міноборони, застосунок перестане працювати о 14:00.
Економічна правда.
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