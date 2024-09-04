Державний "Укрексімбанк" закриває представництва у Великій Британії та США

Державний "Укрексімбанк" закриває свої представництва у Великій Британії та США з метою оптимізації операційних витрат.

Про це йдеться в повідомленні емітента в системі розкриття Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ним, рішення ухвалено наглядовою радою держбанку 30 серпня 2024 року.

За даними Національного банку України (НБУ) на 1 липня 2024 року, Укрексімбанк посідав 3-тє місце (287,18 млрд грн) за загальними активами серед 62 банків країни.

Реклама:

Нагадаємо:

Чистий прибуток червня у розмірі 188 млн грн дозволив "Укрексімбанку" завершити перше півріччя 2024 року з прибутком у 4,4 млрд грн, що майже дорівнює прибутку Банку до оподаткування за весь 2023 год, який склав 4,9 млрд гривень.

Реклама: