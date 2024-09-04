"Харківводоканал" замовив за 400 млн газопоршневі установки у оточення Сівковича

КП "Централізована закупівельна організація Харківської міськради" в інтересах КП "Харківводоканал" провело тендер на закупівлю газопоршневих установок. За результатами 28 серпня укладено угоду з ТОВ "Броварський завод котельного устаткування Арденз" вартістю 410,97 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

До 25 листопада в Харків поставлять 12 нових газопоршневих модульних установок із блоком синхронізації виробництва "Арденз" потужністю 1 МВт по 34,25 млн грн. Установки повинні бути не раніше 2023 року виготовлення і з гарантією не менше півтора року після введення в експлуатацію.

Нещодавно ПАТ "Укрнафта" оголосила тендери стосовно когенераційних газопоршневих електростанцій по 28-36 млн грн за один МВт. В Запоріжжі замовили когенераційні газопоршневі установки по 36 млн грн за один МВт. А в червні Київ замовив більші когенераційні газопоршневі установки потужністю 3,3 МВт і 4,5 МВт дешевше – по 21-22 млн грн за один МВт.

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Анонімна фірма просила продовжити строк постачання до 150 календарних днів та збільшити аванс до 50%, але замовник не погодився змінювати тендерну документацію.

Дорожчим на одну гривню конкурентом була польська компанія "2G Polska Sp. z o.o", яка пропонувала установки Avus 1000plus G2P німецького виробництва.

Як пише видання, фірма все одно не перемогла б тому, що не встигла зібрати необхідні документи через стислий термін і просила в листі надати відсутні документи протягом семи наступних днів.

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Броварська фірма "Арденз" належить киянину Роману Казанку, а керує нею Анатолій Корж.

За даними системи "YouControl", фірма відноситься до групи Романа Реброва. Основними напрямками діяльності компаній групи є нерухомість, фінансові послуги та торгівля автотранспортними засобами. В межах бізнес-групи НБУ виділяє небанківську фінансову групи "Інгруп", до складу якої входять ТОВ "КУА "Інвестіум", ТОВ "Фінансова компанія управління активами" та ТОВ "Інвестиційна незалежна група".

Ребров і Казанко фігурували у схемах власності компаній, пов’язаних зі зрадником України Володимиром Сівковичем. Це колишній заступник секретаря РНБОУ, якого нині підозрюють у державній зраді та шпигунстві на користь РФ. У 2023 році СБУ проводило обшуки у його фірмах, у тому числі "Арма моторс" (торгівля автомобілями).

За даними "Економічної правди", до числа засновників цієї фірми входили син Сівковича Олександр та вищезгаданий Казанко, а бенефіціаром був Ребров.

З 2017 року фірма "Арденс" виграла тендерів 452,39 млн грн, нинішній підряд – найбільший в історії фірми.

Нагадаємо:

Військова частина 2144 (м. Львів) Дежприкордонслужби 26 серпня за результатами тендеру замовила компанії "Grupa City Security Sp. z o.o." (Польща) засоби моніторингу державного кордону вартістю 6,21 млн євро без ПДВ.





