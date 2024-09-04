У пункті пропуску на кордоні з Угорщиною ускладнено рух авто в обидва напрямки

У пункті пропуску "Чоп-Захонь", що на кордоні з Угорщиною, ускладнено рух автомобілів через ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

"За інформацією від митних органів Угорщини, сьогодні, 4 вересня, з 9:00 по 16:00 год. у пункті пропуску "Чоп-Захонь" на суміжній стороні здійснюватимуться ремонтні роботи", - йдеться у повідомленні

У зв’язку з цим очікується ускладнення руху транспортних засобів в обидва напрямки, пишуть митники.



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Послуга "єЧерга" для автобусів стала доступною ще на чотирьох пунктах пропуску.

Економічна правда.

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