Нацбанк послабив курс гривні: долар та євро подорожчали

Станом на 4 вересня офіційний курс долара від НБУ збільшився на 17 копійок, євро - на 8 копійки.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,26 грн, євро – 45,54 грн (на 3 вересня долар - 41,09 грн, євро – 45,46 грн).

На 10:40 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,40 – 41,49 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,75 – 45,90 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,10 - 41,55 грн (курс на 3 вересня – 41,05 - 41,49 грн);

Євро – 45,40 - 45,99 грн (курс на 3 вересня – 45,40 - 45,90 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 40,85 - 41,45 грн;

Ощадбанк – 41,00 - 41,50 грн;

Укрсиббанк – 41,00 - 41,55 грн;

ПУМБ – 41,10 – 41,60 грн;

Райффайзен - 41,10 - 41,48 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,49 грн.

Економічна правда.