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УЗ вивела з резервів тепловози через знеструмлення на Львівщині

Середа, 4 вересня 2024, 09:00 - Артур Крижний

У Львівські області внаслідок атаки Росії сталися знеструмлення на залізниці, через що "Укрзалізниця" вивела резервні тепловози на маршрути.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Виведено резервні тепловози, з мінімальними затримками відправляємо поїзди", - йдеться у повідомленні.

Тепловози виїхали на наступні маршрути:

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  • № 59 Київ-Чоп;
  • № 91 Київ-Львів;
  • № 25/135 Одеса-Ясіня, Чернівці;
  • № 11 Одеса-Львів;
  • № 149 Полтава-Чернівці;
  • № 746 Львів-Київ;
  • № 368 Ужгород-Ковель.

"Продовжуємо рух в усіх регіонах", - додали в УЗ.

Нагадаємо:

У ніч на 4 вересня у Росії з аеродрому "Оленья" злетіло п’ять бортів Ту-95МС. О 4.42 перша група ракет зайшла через Чернігівську область у повітряний простір країни. 

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Економічна правда.

Укрзалізниця транспорт
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