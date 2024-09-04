УЗ вивела з резервів тепловози через знеструмлення на Львівщині

У Львівські області внаслідок атаки Росії сталися знеструмлення на залізниці, через що "Укрзалізниця" вивела резервні тепловози на маршрути.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Виведено резервні тепловози, з мінімальними затримками відправляємо поїзди", - йдеться у повідомленні.

Тепловози виїхали на наступні маршрути:

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№ 59 Київ-Чоп;

№ 91 Київ-Львів;

№ 25/135 Одеса-Ясіня, Чернівці;

№ 11 Одеса-Львів;

№ 149 Полтава-Чернівці;

№ 746 Львів-Київ;

№ 368 Ужгород-Ковель.

"Продовжуємо рух в усіх регіонах", - додали в УЗ.

Нагадаємо:

У ніч на 4 вересня у Росії з аеродрому "Оленья" злетіло п’ять бортів Ту-95МС. О 4.42 перша група ракет зайшла через Чернігівську область у повітряний простір країни.

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Економічна правда.