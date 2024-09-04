УЗ вивела з резервів тепловози через знеструмлення на Львівщині
Середа, 4 вересня 2024, 09:00 -
У Львівські області внаслідок атаки Росії сталися знеструмлення на залізниці, через що "Укрзалізниця" вивела резервні тепловози на маршрути.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
"Виведено резервні тепловози, з мінімальними затримками відправляємо поїзди", - йдеться у повідомленні.
Тепловози виїхали на наступні маршрути:
Реклама:
- № 59 Київ-Чоп;
- № 91 Київ-Львів;
- № 25/135 Одеса-Ясіня, Чернівці;
- № 11 Одеса-Львів;
- № 149 Полтава-Чернівці;
- № 746 Львів-Київ;
- № 368 Ужгород-Ковель.
"Продовжуємо рух в усіх регіонах", - додали в УЗ.
Нагадаємо:
У ніч на 4 вересня у Росії з аеродрому "Оленья" злетіло п’ять бортів Ту-95МС. О 4.42 перша група ракет зайшла через Чернігівську область у повітряний простір країни.
Реклама:
Економічна правда.
Реклама: