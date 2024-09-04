Гарантії платежу до 20 млн грн без застави від банку "Південний"

Банк "Південний" пропонує для українського бізнесу гарантії платежу на суму до 20 млн грн без застави. Ставка за користування гарантією становить від 1,8 % річних із можливістю отримання пільгових цінових умов для нових клієнтів на перші 3 місяці користування.

Також продукт передбачає спрощений підхід до прийняття рішення та оформлення гарантії.

Гарантія платежу – це зобов’язання банку виплатити суму грошових коштів продавцю у разі, якщо покупець порушив умови договору та не здійснив платіж у встановлений договором термін. Гарантія платежу є корисним фінансовим інструментом для будь-яких українських компаній, які задіяні у сфері дистрибуції, продажів товарів та послуг.

Завдяки цьому продукту процес отримання товарів або послуг стає більш взаємовигідним для всіх сторін бізнес-відносин, дає можливість продавцям та дистриб’юторам працювати зі своїми покупцями з відстроченням платежу. Також даний інструмент надає можливість збільшити обсяги продажів завдяки збільшенню портфеля покупців.

Спрощений підхід до прийняття рішення та оформлення дозволить бізнесу заощадити час та спрямувати його на розвиток, а пільгова ціна – заощадити кошти.

Довідка

Банк "Південний" – один із лідерів фінансового ринку України, який посідає третє місце у групі українських банків із приватним капіталом за розміром активів. За визначенням Національного банку України, "Південний" шостий рік поспіль входить до категорії системно важливих банків.

Уже 30 років "Південний" спеціалізується на обслуговуванні у сегменті великого та середнього корпоративного бізнесу і фокусується на продуктах фінансування, комплексного обслуговування зовнішньоекономічної діяльності та ефективних рішеннях для управління грошовими коштами підприємств та їх власників.