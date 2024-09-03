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У торгівців електронними сигаретами з Одещини вилучили товар на понад 2 мільйони 

Вівторок, 3 вересня 2024, 18:00 - Олексій Артемчук
 

Детективи БЕБ в Одеській області викрили групу осіб, які організували незаконне розповсюдження нікотинової продукції. В них було вилучено товару на 2,1 млн. 

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили одеситів, які налагодили продаж електронних сигарет і рідини до них без марок акцизу, тютюну для кальяну через мережу магазинів. Крім того, контрафактну продукцію продавали через мережу інтернет та канали в месенджерах.

Орієнтовна вартість вилученої в них підакцизної продукції становить 2,1 млн грн.

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За результатами обшуків детективи БЕБ спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції вилучили електронні сигарети з рідинами до них, понад 400 кг фасованого тютюну для кальяну різних торговельних марок, документи фінансово-господарської діяльності тощо. 

Повідомляється, що наразі призначено низку експертиз, проводяться необхідні слідчі дії.

Нагадаємо:

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Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили організаторів нелегального продажу тютюнових виробів через спеціально створений канал в Telegram. Вилучено товар вартістю 3,2 млн грн.  

Одеса БЕБ
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