Агенція Міноборони вже законтрактувала 350 тисяч БПЛА цьогоріч

За вісім місяців 2024 року Агенція оборонних закупівель Міноборони законтрактувала понад 350 тисяч БПЛА різних типів.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Крім цього, за його словами, йде активна робота з місцевими виробниками озброєння. У пріоритеті – дрони, засоби РЕБ та зв'язку українського виробництва.

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Кліменков також додав, що Міноборони розробляє нові сухпайки для військових з урахуванням релігійних, медичних та етичних вимог.

"Закупівельна агенція Міноборони Державний оператор тилу залучила до забезпечення ЗСУ тиловим майном уже 28 нових українських виробників", - йдеться в повідомленні міністерства.

Нагадаємо:

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Кабінет міністрів дозволив Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснювати закупівлі безпілотних систем, боєприпасів до них і засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) тактичного рівня.