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"Укрзалізниця" проведе закупівлю природного газу на біржі

Вівторок, 3 вересня 2024, 16:31 - Олексій Артемчук

"Укрзалізниця" оголосила аукціон з купівлі природного газу на біржі. 

Про це повідомляє ExPro.

АТ "Укрзалізниця" в особі філії "Центр забезпечення виробництва" оголосило аукціон з купівлі природного газу на "Українській енергетичній біржі". 

Повідомляється, що аукціон пройде 4 вересня. "Укрзалізниця" планує придбати 15 млн куб м (три лоти по 5 млн куб м) природного газу з передачею у підземних сховищах газу. Стартова ціна – 14 850 грн/тис. куб м (без ПДВ) або 17 820 грн/тис. куб м (з ПДВ). 

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В повідомленні додають, що ціни на газ у ПСГ (UA-UGS) в Україні станом на 2 вересня коливалися у діапазоні 16 850 – 17 020 грн/тис. куб м (з ПДВ) на умовах передоплати.

Економічна правда.

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Укрзалізниця газ
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