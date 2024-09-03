Уряд дозволив Держспецзв'язку купувати безпілотні системи та засоби РЕБ

Кабінет міністрів дозволив Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснювати закупівлі безпілотних систем, боєприпасів до них і засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) тактичного рівня.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Рішення, яке було прийняте 3 вересня, вносить зміни до положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Передбачено, що Адміністрація Держспецзв'язку має право в період воєнного стану здійснювати закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня, боєприпасів (які використовуються з безпілотними системами) та їхніх складових частин для потреб Держспецзв'язку, Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України, Національної поліції, а також для потреб інших складових сил безпеки і сил оборони.

Реклама:

Нагадаємо:

У липні Кабінет міністрів України дозволив Держспецзв'язку закуповувати українські дрони.

Реклама: