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Споживання електроенергії продовжує знижуватися, але все ще високе

Вівторок, 3 вересня 2024, 13:26 - Артур Крижний

Споживання електроенергії на ранок 3 вересня нижче на 2,7%, ніж у понеділок 2 вересня.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що споживання все ще лишається високим через утримання спеки у східних та південних областях.

Але попри високий рівень, споживання має тенденцію до зниження.

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Так, за даними "Укренерго", споживання на ранок понеділка 2 вересня були нижче, ніж у п'ятницю 30 серпня на 3,7%.

Нагадаємо:

У вівторок 3 вересня час застосування  і обсяг заходів обмеження електроенергії в Україні змінені

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Економічна правда.

енергетика електроенергія
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