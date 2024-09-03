Споживання електроенергії продовжує знижуватися, але все ще високе
Вівторок, 3 вересня 2024, 13:26 -
Споживання електроенергії на ранок 3 вересня нижче на 2,7%, ніж у понеділок 2 вересня.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Зазначається, що споживання все ще лишається високим через утримання спеки у східних та південних областях.
Але попри високий рівень, споживання має тенденцію до зниження.
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Так, за даними "Укренерго", споживання на ранок понеділка 2 вересня були нижче, ніж у п'ятницю 30 серпня на 3,7%.
Нагадаємо:
У вівторок 3 вересня час застосування і обсяг заходів обмеження електроенергії в Україні змінені.
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Економічна правда.
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