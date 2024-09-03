Нацбанк змінив курс гривні: скільки коштують долар та євро

Станом на 3 вересня офіційний курс долара від НБУ збільшився на 4 копійки, євро зменшився на 4 копійки.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,09 грн, євро – 45,46 грн (на 2 вересня долар - 41,05 грн, євро – 45,50 грн).

На 11:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,35 – 41,42 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,70 – 45,86 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,00 - 41,45 грн (курс на 30 серпня – 41,10 - 41,45 грн);

Євро – 45,30 - 45,90 грн (курс на 30 серпня – 45,50 - 46,05 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 40,80 - 41,40 грн;

Ощадбанк – 40,90 - 41,45 грн;

Укрсиббанк – 40,90 - 41,45 грн;

ПУМБ – 41,00 – 41,40 грн;

Райффайзен - 41,05 - 41,37 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,32 грн за долар, monobank - 41,31 грн.

Економічна правда.