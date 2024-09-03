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Reuters: На московському НПЗ призупинили роботу важливої установки після атаки БпЛА

Вівторок, 3 вересня 2024, 09:00 - Віктор Волокіта , Українська правда

Московський нафтопереробний завод "Газпромнафти" після атаки українських безпілотників у ніч на 1 вересня призупинив роботу установки, яка видає близько половини загальної потужності.

Джерело: Reuters із посиланням на три джерела, "Медуза"

Деталі: За даними співрозмовників видання, завод може відновити роботу після ремонту установки, на який потрібно приблизно п'ять-шість днів.

На установку "Євро+" припадає близько 50% загальної потужності заводу з первинної переробки. У 2023 році, за даними Reuters, обсяг переробки НПЗ склав 11,6 мільйона тонн сирої нафти, з якої було вироблено бензин, дизельне пальне та авіаційний гас.

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У "Газпромнафти" на запит про коментар не відповіли.

Що передувало: 

Вночі 1 вересня під час масованої атаки безпілотників на російські області були атаковані і дві ДРЕС у Московській і Тверській областях, а також московський НПЗ.

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Українська правда

Росія війна
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