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Мінцифри: наприкінці осені до застосунку "Мрія" зможе доєднатися кожна школа

Понеділок, 2 вересня 2024, 17:54 - Артур Крижний

Президент Володимир Зеленський презентував освітній застосунок для учнів "Мрія": вже до кінця осені до нього зможуть приєднатися охочі школи.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Сьогодні Президент разом з Михайлом Федоровим та Оксеном Лісовим презентував Мрію в прифронтовому Запоріжжі", - йдеться у повідомленні.

Вже 40 пілотних шкіл Києва та Запорізької, Миколаївської, Одеської, Івано-Франківської, Київської і Дніпропетровської областей розпочали впроваджувати інновації в освітній процес та тестувати "Мрію" в режимі реального навчального року.

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"100 тисяч учителів, учнів та батьків долучаться до цифровізації української освіти й протестують роботу застосунку та вебпорталу", - продовжили у пресслужбі.

Зазначається, що у застосунку "Мрія" будуть наступні функції:

  • Планування дня: розклад уроків та домашка;
  • Бібліотека контенту;
  • Безпечні чати на базі Signal;
  • Оцінки олівчиком у журналі.

Вже наприкінці осені кожна охоча школа зможе приєднатися до "Мрії", додали у пресслужбі.

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Економічна правда.

Мінцифри
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