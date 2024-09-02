Державі не вистачає коштів для масового виробництва дронів – Зеленський

Україна вже виготовляє багато далекобійних дронів, але у держави не вистачає коштів для масового виробництва.

На цьому наголосив президент Володимир Зеленський, пише "Укрінформ".

"Ми виробляємо вже дуже велику кількість далекобійних дронів, але для того щоби випереджати Росію, треба більше, швидше", - сказав він.

Зеленський зазначив, що Україні потрібно вкладати гроші у виготовлення вітчизняних дронів, але у держави не вистачає коштів для масового виробництва.

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Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році українські виробники вже законтрактували мільйон дронів, і ця цифра зростатиме.

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24 серпня українські військові вперше вдарили по армії РФ новою зброєю – ракетою-дроном "Паляниця".

Економічна правда.