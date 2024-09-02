Понад 9 мільярдів інвестувала держава в гранти для бізнесу по програмі "єРобота"

9,3 млрд інвестувала держава в розвиток малого й середнього бізнесу через гранти за проєктом "єРобота".

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що 19 600 підприємців отримали гранти на старт або розвиток бізнесу за урядовим проєктом "єРобота". За понад два роки дії проєкту держава інвестувала через гранти в підприємництво 9,3 млрд грн.

З початку запуску проєкту "єРобота" у липні 2022 року:

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за програмою "Власна справа" – видано 17 813 мікрогрантів на 4,2 млрд грн;

на розвиток переробних підприємств – видано 743 гранти на 3,7 млрд грн;

на садівництво та розвиток тепличного господарства – видано 231 грант на 1 млрд грн;

ветеранам та членам їхніх родин – видано 806 грантів на 366 млн грн.

"Завдяки програмі вже вдалося забезпечити 55 тисяч людей новими робочими місцями. Бізнес працює, розвивається, сплачує податки, зміцнює нашу економіку. Половину інвестованих державою коштів отримувачі грантів вже повернули до бюджету через сплачені податки та збори", – зазначила Перша віцепрем’єр-міністерка України - Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо:

4 агропідприємств отримали 26,4 млн гривень на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства і тепличного господарства у рамках урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу "єРобота".

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Кабінет Міністрів розширив програму "єРобота" для аграріїв за напрямком створення нових садів і теплиць: більше українських виноробів зможуть скористатися виплатами.