Набула чинності історична угода між Україною і Британією про цифрову торгівлю
Угода про цифрову торгівлю між Україною, Британією та Північною Ірландією набула чинності з неділі, 1 вересня.
Про це повідомляє Міністерство економіки, передає "Європейська правда".
Як зазначено, Україна стала другою країною після Сінгапуру, з якою Велика Британія підписала таку угоду.
Перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко впевнена, що реалізація цієї угоди поглибить участь України у глобальних ланцюгах постачання, сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу.
Також ця угода, як зазначила Свириденко, збереже вільний доступ українських IT-компаній до цифрових ринків Британії та забезпечить підтримку економіки у час війни і в період повоєнної відбудови.
Зазначається, що завдяки впровадженню цього документа буде зменшено адміністративні витрати, посилено кібербезпеку та захист даних.
Як відомо, Угоду про цифрову торгівлю підписали 20 березня 2023 року в онлайн форматі Свириденко та президентка Ради з питань торгівлі та міністерка у справах жінок та рівності Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Кемі Баденох.
Британія у квітні 2022 року скасувала всі мита та обмеження на український експорт згідно з угодою про вільну торгівлю.