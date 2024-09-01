Камала Гарріс планує витратити рекордні $370 млн на купівлю реклами своєї кампанії

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Камала Гарріс планує витратити 370 млн дол на рекламу з початку вересня до виборів у США в листопаді. Її кампанія описує це як найбільшу покупку цифрової реклами в історії американської політики.

Про це повідомляє Financial times.

Кампанія Гарріс заявила, що бронює телевізійну рекламу на суму 170 млн дол у період з 3 вересня по 5 листопада на національному рівні та в ключових штатах, де відбудуться вибори, і ще 200 млн дол на цифрову рекламу.

"Ці резерви зосереджені навколо ранніх інвестицій у найбільш затребувані видавництва та платформи, такі як Hulu, Roku, YouTube, Paramount, Spotify та Pandora", - заявили в неділю в кампанії Гарріса.

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Здійснюючи ці ранні бронювання, кампанія забезпечила собі найбільш преміальний інвентар, зафіксувавши значно ефективніші ціни, - додали у команді Гарріс.

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Meta в п'ятницю 23 серпня виявила спроби злому акаунтів WhatsApp американських чиновників з адміністрацій президента, Джо Байдена і колишнього президента Дональда Трампа, звинувативши в цьому іранську хакерську групу.

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Економічна правда