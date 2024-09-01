Дуда знову заговорив про компенсацію для Польщі за Другу світову війну

Президент Польщі Анджей Дуда під час відвідування міста Велюнь, яке зазнало потужного бомбардування 1 вересня 1939 року, заявив, про необхідність виплати компенсації країні за наслідки Другої світової війни.

Його заяву наводить RMF24, повідомляє "Європейська правда".

Дуда зазначив, що "прощення і визнання провини – це одне, а відшкодування завданої шкоди – інше".

"І це питання досі не вирішене і ніколи не було вирішене протягом 80 років, рахуючи весь період після Другої світової війни . Я твердо вірю, що воно буде вирішене, тому що ніхто ніколи не відмовлявся від очікування, що якщо хтось просто прийшов і щось нам зруйнував, то він повинен нам повернути це або заплатити за це", – додав польський президент.

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Він сказав, що "все, що ми втратили за понад 40 років перебування за "залізною завісою", нам ніхто не відповість і ніхто не відшкодує".

"Але за ті підраховані втрати, які ми понесли в результаті війни і нападу, відшкодування не тільки можливе, але й повинно бути. Ми, поляки, цього очікуємо", – підкреслив Дуда.

Як відомо, партія "Право і справедливість" під час перебування при владі у Польщі нерідко використовувала випади на адресу Німеччини як елемент політики. Серед іншого, тоді польська влада вимагала від Німеччини повоєнних репарацій обсягом понад трильйон євро. Берлін відхилив вимогу, наполягаючи, що питання вже було вирішене серією повоєнних домовленостей.

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Новий уряд на чолі з Дональдом Туском відмовився від ідеї репарацій, проте очільник МЗС Радослав Сікорський закликав Берлін знайти альтернативне "креативне рішення".

Опитування свідчать, що більшість поляків все ж вважають, що Німеччина досі винна Польщі компенсації за все завдане лихо.

Європейська правда