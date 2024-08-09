Стартував відбір представників до ради з відновлення "Охматдиту"

Стартував відбір семи представників громадських організацій до складу ради з відновлення лікарні "Охматдит".

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Відбір пройде методом рейтингового голосування персональним складом ради, сформованим на першому етапі формування ради.

Нагадаємо:

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Рада складатиметься з 15 осіб. Персональний склад буде затверджений наказами МОЗ у два етапи.

На першому етапі до складу ради увійдуть представники:

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благодійників, які зробили найбільші пожертви, організаторів збору, які забезпечили найбільшу суму збору, а також дали згоду на участь у діяльності ради з відновлення (6 осіб);

МОЗ (1 особа);

НДСЛ "Охматдит" (1 особа).

Другий етап включатиме відбір семи представників громадських об’єднань, їх спілок, благодійних організацій.

У липні БО "Благодійний фонд "Охматдит" обрав ТОВ "Буд-технолоджі" переможцем тендеру за 307 млн грн на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень від ракетного обстрілу у липні.

В подальшому стало відомо, що тендер на відбудову "Охматдиту" скасують і проведуть заново на Prozorro.

5 серпня стало відомо, що "Охматдит" планує витратити 14 мільйонів на консультанта по ремонту та технагляд. Ці тендери теж скасують.

Економічна правда