Стартував відбір представників до ради з відновлення "Охматдиту"
Стартував відбір семи представників громадських організацій до складу ради з відновлення лікарні "Охматдит".
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Відбір пройде методом рейтингового голосування персональним складом ради, сформованим на першому етапі формування ради.
Нагадаємо:
Рада складатиметься з 15 осіб. Персональний склад буде затверджений наказами МОЗ у два етапи.
На першому етапі до складу ради увійдуть представники:
- благодійників, які зробили найбільші пожертви, організаторів збору, які забезпечили найбільшу суму збору, а також дали згоду на участь у діяльності ради з відновлення (6 осіб);
- МОЗ (1 особа);
- НДСЛ "Охматдит" (1 особа).
Другий етап включатиме відбір семи представників громадських об’єднань, їх спілок, благодійних організацій.
У липні БО "Благодійний фонд "Охматдит" обрав ТОВ "Буд-технолоджі" переможцем тендеру за 307 млн грн на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень від ракетного обстрілу у липні.
В подальшому стало відомо, що тендер на відбудову "Охматдиту" скасують і проведуть заново на Prozorro.
5 серпня стало відомо, що "Охматдит" планує витратити 14 мільйонів на консультанта по ремонту та технагляд. Ці тендери теж скасують.
Економічна правда