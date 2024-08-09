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Кабмін призначив нового першого заступника Галущенка

П'ятниця, 9 серпня 2024, 16:15 - Віктор Волокіта
 
Юрій Шейко

Кабінет Міністрів призначив Юрія Шейка першим заступником міністра енергетики. 

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Як відомо, раніше Шейко працював на посаді тимчасово виконуючого обов’язки першого віце-президента – технічного директора, в. о. члена правління НАЕК "Енергоатом". 

Крім того, згідно з повідомленням Мельничука, Дениса Денищенка призначено заступником голови Луганської обласної державної адміністрації.

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Економічна правда

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