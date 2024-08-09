Кабмін призначив нового першого заступника Галущенка

Юрій Шейко

Кабінет Міністрів призначив Юрія Шейка першим заступником міністра енергетики.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Як відомо, раніше Шейко працював на посаді тимчасово виконуючого обов’язки першого віце-президента – технічного директора, в. о. члена правління НАЕК "Енергоатом".

Крім того, згідно з повідомленням Мельничука, Дениса Денищенка призначено заступником голови Луганської обласної державної адміністрації.

Реклама:

Нагадаємо:

Ексзаступник Галущенка Юрій Власенко очолив Нацкомісію з тарифів.

Економічна правда

Реклама: