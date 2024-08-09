Кабмін призначив нового першого заступника Галущенка
П'ятниця, 9 серпня 2024, 16:15 -
Кабінет Міністрів призначив Юрія Шейка першим заступником міністра енергетики.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Як відомо, раніше Шейко працював на посаді тимчасово виконуючого обов’язки першого віце-президента – технічного директора, в. о. члена правління НАЕК "Енергоатом".
Крім того, згідно з повідомленням Мельничука, Дениса Денищенка призначено заступником голови Луганської обласної державної адміністрації.
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Ексзаступник Галущенка Юрій Власенко очолив Нацкомісію з тарифів.
Економічна правда
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