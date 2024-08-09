В Україні зареєстрували два нові індустріальні парки

У Житомирській та Львівській областях з’являться два нові індустріальні парки.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Так, уряд вирішив включити парки "Ма’рижани" та "Добросин Інвест Парк" до реєстру індустріальних парків на засіданні 9 серпня.

Індустріальний парк "Ма’рижани" з Житомирщини займатиметься виробництвом текстилю, нетканих та будівельних матеріалів, а також ведення науково-технічної діяльності.

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Концепція парку передбачає створення 750 робочих місць та інвестиції, загальним обсягом майже 2 млрд грн.

Водночас на території індустріального парку "Добросин Інвест Парк" з Львівщини працюватимуть підприємства легкої промисловості, з виготовлення пластмасових та металевих виробів, харчової продукції, деревообробки та інших видів діяльності.

Концепція парку передбачає створення до 500 нових робочих місць та залучення 1,6 млрд грн інвестицій.

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Нагадаємо:

У державному бюджеті передбачено 1 млрд гривень на стимулювання створення індустріальних парків.

Надання коштів відбувається на безповоротній основі (50 % кошторисної вартості) керуючим компаніям індустріальних парків для облаштування або будівництва інженерно-транспортної інфраструктури, а також відшкодування 50 % вартості приєднання до електричних мереж.

Керуючі компанії індустріальних парків з деокупованих територій зможуть реалізовувати проєкти у співфінансуванні 80 на 20.

Кількість індустріальних парків (ІП), що працюють, в Україні до кінця 2024 року може збільшитися щонайменше до 20 (на сьогодні вже працюють 15), а в 2025 році їх може працювати не менше 30.

Наразі до Реєстру індустріальних парків внесено 86 парків, зокрема у 2024 році - 18.

Індустріальні парки можуть отримати до 150 млн держпідтримки на розвиток інфраструктури.

Економічна правда