Компанія-розробник monobank сплатила податків на півмільярда
П'ятниця, 9 серпня 2024, 15:54 -
Fintech Band, розробник monobank, сплатив 500 млн грн податків за першу половину 2024 року.
Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.
За його словами, сума сплачених податків групою ІТ-компаній за 2023 рік становила 1 млрд грн.
"Ми сплачуємо всі податки та пишаємося цим", – додав Гороховський.
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Нагадаємо:
Компанія Fintech Band, яка є постачальником ІТ-рішень для проєкту monobank, у 2023 році сплатила податків до українського бюджету на загальну суму 1,032 млрд грн.
Економічна правда.
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