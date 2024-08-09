Компанія-розробник monobank сплатила податків на півмільярда

Fintech Band, розробник monobank, сплатив 500 млн грн податків за першу половину 2024 року.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

За його словами, сума сплачених податків групою ІТ-компаній за 2023 рік становила 1 млрд грн.

"Ми сплачуємо всі податки та пишаємося цим", – додав Гороховський.

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Нагадаємо:

Компанія Fintech Band, яка є постачальником ІТ-рішень для проєкту monobank, у 2023 році сплатила податків до українського бюджету на загальну суму 1,032 млрд грн.

Економічна правда.

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