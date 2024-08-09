Всі розділи
Укр / Рус

Уряд направить 2,7 млрд на експериментальне відновлення 4-х населених пунктів – Шмигаль 

П'ятниця, 9 серпня 2024, 15:02 - Віктор Волокіта
 

Уряд дав доручення Мінінфраструктури про необхідність швидко опрацювати й направити невідкладно на комплексну відбудову чотирьох населених пунктів 2,7 млрд грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. 

Йдеться про Ягідне на Чернігівщині, Посад-Покровське на Херсонщині, Циркуни в Харківській області, Тростянець на Сумщині.

Шмигаль нагадав, що торік уряд започаткував експериментальний проєкт з комплексного відновлення низки населених пунктів. 

Реклама:

Кошти мають піти на відновлення критичної інфраструктури, ремонт і будівництво нових житлових будинків, дитячих садочків, амбулаторій, захисних споруд та адміністративних будівель.

Крім того, як поінформував Шмигаль, уряд уповноважив першого заступника Мінінфраструктури продовжити угоду з ЄІБ для розбудови системи водопостачання та водовідведення у Миколаєві.

Економічна правда

Реклама:
Шмигаль уряд Кабмін
Реклама:
Матеріали за темою
Україна найближчим часом очікує на наступний транш 4,2 млрд євро - Шмигаль  6 серпня 2024, 13:35
Загальна ситуація в енергосистемі покращилася - Шмигаль 25 липня 2024, 16:53
Уряд ухвалив умови гранту від США на $3,9 млрд на зарплати та соцпідтримку  23 липня 2024, 14:03
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті