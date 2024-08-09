В Національній транспортній моделі України відбулися зміни 

У розроблену за фінансової підтримки ЄС Національну транспортну модель України (НТМУ) після поновлення включено Транс'європейські транспортні мережі (TEN-T) і мережі внутрішніх водних шляхів України.

Про це повідомив керівник проєкту ЄС "Підтримка органів влади України в розробці Національної транспортної моделі та майстер-плану" Аднан Рахман, передає "Інтерфакс-Україна".

"Національну транспортну модель України було завершено торік. Однак робота над її розширенням і вдосконаленням триває. НТМУ було розширено за рахунок включення Транс'європейських транспортних мереж (TEN-T), мережі внутрішніх водних шляхів України та містить найактуальніші дані", - повідомив Рахман.

У попередню версію моделі, розроблену до війни, внутрішні водні шляхи не були включені.

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"На цьому етапі ми додали в модель усі внутрішні водні шляхи України. Також включили всі шлюзи, що дуже важливо, оскільки саме шлюзи визначають пропускну спроможність і маршрути для судноплавства.

Тепер модель можна використовувати для аналізу потоків, переважно вантажних, внутрішніми водними шляхами. Чого стратегічно не вистачає, то це інформації про транспортні витрати", - зазначив Рахман.

Він додав, що розробники звернулися до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення), щоб те запросило інформацію про транспортні витрати в компаній, які здійснюють перевезення внутрішнім водним транспортом.

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"Інформація про транспортні витрати, зокрема під час перевезення внутрішнім водним транспортом, - це основна інформація. Без неї ми не можемо змоделювати, як здійснюється вибір між різними видами транспорту", - зазначив експерт.

На цьому етапі група проєкту працює над підготовкою Мінвідновлення до прийняття та використання НТМУ, оскільки, за словами Рахмана, міністерство потребує кваліфікованих і компетентних фахівців для ефективного підтримання, оновлення та використання моделі.

Наразі триває розробка плану створення підрозділу аналітичної підтримки міністерства для роботи з нею.

Серед варіантів розглядається можливість його створення в рамках міністерства або однієї з підвідомчих організацій, наприклад, підпорядкованого йому підприємства у сфері автомобільного транспорту або АТ "Укрзалізниця".

Нагадаємо:

Проєкт "Підтримка органів влади України в розробці національної транспортної моделі та майстер-плану" реалізується за фінансової підтримки ЄС, виділена допомога 4,7 млн євро, період реалізації 02.07.2018 - 31.10.2024.

Розроблення НТМУ як інструменту, що забезпечує підтримку планування інвестицій у транспортний сектор України, розпочато 2018 року.