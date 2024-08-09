"Укргідроенерго" замовило проєкт захисту для зруйнованої ГЕС за 200 мільйонів

ПрАТ "Укргідроенерго" 29 липня уклало угоду з ПрАТ "Укргідропроект" про проектні роботи щодо Дніпровської ГЕС на 197,9 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

До кінця 2025 року повинні виконати проектні роботи "Будівництво споруди для захисту будівлі ГЕС-2 Дніпровської ГЕС філії "Дніпровська ГЕС". Деталі невідомі, бо закупівлю провели без торгів з обґрунтуванням "Українська Визвольна Війна" та не оприлюднили текст договору.

ДніпроГЕС у Запоріжжі зазнало серйозних пошкоджень внаслідок ракетної атаки 22 березня 2024 року.

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В "Укргідроенерго" повідомили про влучання у ГЕС-1 та ГЕС-2, що зруйнували машинний зал і електричне обладнання.

Харківське ПрАТ "Укргідропроект" очолює Вадим Крайник, а володіє нею Саркіс Симов’ян.

Симов’ян був президентом банку "Грант", перебуває серед числа його засновників і зараз.

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Банк "Грант" фігурував у скандалі з шахрайством у 2016 році. Нацбанк встановив, що з рахунків 14 юридичних осіб – клієнтів банку з лютого 2014 року по квітень 2015 рік здійснювались фінансові операції зі зняття готівки на загальну суму 172 млн грн.

За даними системи "YouControl", "Укргідропроект" входить до групи родини Симов’ян, переважна більшість компаній якої займаються нерухомістю.

Крім того, родина Симов’ян володіє проектно-інжиніринговим комплексом "Грант" і кількома охоронними компаніями.

Нагадаємо:

Канівська гідроакумулювальна електростанція має бути недосяжною для ворога і є плани побудувати її під землею.

Економічна правда