Apple змінює правила свого магазину додатків, щоб уникнути мільярдного штрафу від ЄС

Виробник iPhone вчетверте в цьому році оновлює умови ведення бізнесу в App Store, оскільки існує загроза штрафу від ЄС в розмірі 10% від світового обороту.

Про це повідомляє Financial Times.

Apple оголосила про подальші зміни в правилах роботи свого магазину App Store в ЄС, намагаючись уникнути потенційних штрафів на мільярди євро в рамках нового суворого законодавства, спрямованого на обмеження влади найбільших технологічних компаній.

Зазначається, що це вже четвертий раз, коли виробник iPhone вносить зміни до умов ведення бізнесу в ЄС з моменту, коли на початку цього року він вперше почав дотримуватися вимог Закону про цифрові ринки ЄС.

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Ці правила змушують Apple відкрити доступ до iPhone для конкуруючих магазинів додатків і способів оплати.

Технологічний гігант оприлюднив свої плани щодо внесення змін до свого бізнесу в ЄС, які дозволять розробникам простіше і дешевше спрямовувати користувачів здійснювати покупки поза межами App Store.

Заходи, які мають бути реалізовані в оновленні програмного забезпечення восени, включають нову структуру зборів і пом'якшення правил щодо того, як розробники можуть відображати посилання у своїх додатках.

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Якщо Apple буде визнана винними у недотриманні вимог, їй загрожують величезні штрафи, які можуть становити до 10 відсотків їхнього світового обороту, тобто будь-який штраф для Apple може обчислюватися десятками мільярдів доларів.

Розробники, які залишаються в Apple App Store, сплачують стандартні комісійні збори технологічного гіганта за цифрові покупки, які варіюються від 15% до 30%.

Повідомляється, що критики заявляють, що жорсткий контроль Apple над своєю екосистемою дорівнює монопольному зловживанню.

Тим часом ЄС розпочав окреме розслідування щодо "основної технологічної комісії" Apple у розмірі 0,50 євро за кожне завантаження нового додатку через альтернативні магазини.

Нагадаємо:

Фонд Berkshire Hathaway Уоррена Баффета скоротив свою частку в технологічному гіганті Apple майже на 50%.

Apple, ймовірно, повідомить про відновлення зростання доходів у третьому кварталі, завдяки поверненню частини клієнтів у Китаї через великі знижки на iPhone та зростанню продажів iPad.